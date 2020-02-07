Ахо: со Свечниковым круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:3) оценил взаимодействие с партнёром по звену Андреем Свечниковым.

«Со Свечниковым очень круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать. Я пытался находить его на льду, мы играли в быстрый хоккей, хорошо катались и создали много моментов», — цитирует Ахо пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Каролины» в минувшем матче набрал 3 (2+1) очка, проведя на льду 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1». Теперь на его счету 50 (22+28) очков в 54 встречах нынешнего сезона НХЛ. Свечников стал пятым россиянином, набравшим 50 очков в этом сезоне НХЛ.