Ахо: со Свечниковым круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:3) оценил взаимодействие с партнёром по звену Андреем Свечниковым.
«Со Свечниковым очень круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать. Я пытался находить его на льду, мы играли в быстрый хоккей, хорошо катались и создали много моментов», — цитирует Ахо пресс-служба НХЛ.
Российский нападающий «Каролины» в минувшем матче набрал 3 (2+1) очка, проведя на льду 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1». Теперь на его счету 50 (22+28) очков в 54 встречах нынешнего сезона НХЛ. Свечников стал пятым россиянином, набравшим 50 очков в этом сезоне НХЛ.
Свечников стал пятым россиянином, набравшим 50 очков в этом сезоне НХЛ
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