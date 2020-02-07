Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

О’Райлли — о Тарасенко: приятно понимать, что у «Сент-Луиса» есть это оружие

О’Райлли — о Тарасенко: приятно понимать, что у «Сент-Луиса» есть это оружие
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал возвращение нападающего Владимира Тарасенко к тренировкам с командой. Российский форвард работает в условиях ограничения контактной борьбы.

«Он является важнейшей частью этой команды и пропустил много времени. Но коллектив был воодушевлён увидеть его. Особенно перед началом решающего отрезка сезона и плей-офф. Приятно видеть его с командой и понимать, что у нас есть это оружие», — цитирует О'Райлли пресс-служба НХЛ.

Тарасенко травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который состоялся ещё 25 октября 2019 года. Всего в нынешнем сезоне он успел принять участие в 10 встречах, набрав в них 10 (3+7) очков.

Восстановление Тарасенко затягивается, клуб хочет знать срок возвращения до дедлайна
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020