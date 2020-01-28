Восстановление Тарасенко затягивается, клуб хочет знать срок возвращения до дедлайна

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может отсутствовать из-за травмы дольше, чем ожидалось. Как сообщалось на официальном сайте лиги, восстановление россиянина после октябрьской операции на травмированном плече первоначально предполагало его отсутствие на протяжении пяти месяцев. Теперь же становится ясно, что Тарасенко, вероятно, будет отсутствовать в строю шесть месяцев и сможет вернуться лишь в апреле.

Это ставит в трудную ситуацию руководство «Сент-Луиса», которому нужно приводить в порядок платёжную ведомость. На данный момент контракт Тарасенко ($ 7,5 млн) не учитывается под потолком зарплат, так как нападающий внесён в список долгосрочно травмированных. Но после того как Владимир вернётся, платёжка «музыкантов» может превысить необходимый лимит, и для предотвращения нарушений менеджменту необходимо некоторые кадровые решения до дедлайна.

«Наша цель — вернуть Тарасенко в строй как можно скорее, но мы должны убедиться, что у нас есть свободное место под потолком. Если мы вернёмся к тому составу, который был у нас в начале регулярки, когда от потолка нас отделяли лишь несколько сотен тысяч долларов, то мы настаиваем на том, что хотим знать точный график его восстановления задолго до дедлайна», — сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.

Одной из возможных мер по уменьшению платёжной ведомости называют отправку в фарм-клуб ветерана Троя Брауэра, у которого действует двусторонний контракт. На счету Тарасенко в нынешнем сезоне 10 (3+7) очков в 10 матчах. Дедлайн в НХЛ назначен на 24 февраля.