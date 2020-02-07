Фагемо: матч со сборной России — возможность поквитаться за поражение в полуфинале МЧМ

Форвард сборной Швеции Самуэль Фагемо поделился ожиданиями от матча Евротура со сборной России. Нападающий признался, что этот матч будет иметь для него особое значение: Фагемо входил в состав молодёжной сборной Швеции, проигравшей России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2020 года.

«Меня ждёт первый матч за сборную, это особенный момент, особенное чувство. Тем более что играть предстоит на главной арене нашей страны при большом количестве болельщиков.

Завтра будет весело сыграть против сборной России. Определённо я буду мстить, я воспринимаю этот матч как возможность поквитаться с шестью парнями, обыгравшими нас в полуфинале молодёжного чемпионата мира.



Это поражение было крайне болезненным. И я скажу, что мне до сих пор больно. Здорово, что потом мы хорошо сыграли в матче за бронзу, так что это немного скрасило эмоции», — цитирует Фагемо РИА «Новости».