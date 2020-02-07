В новую российскую юниорскую лигу могут войти 16 хоккейных школ

Федерация хоккея России продолжает работу над созданием новой юниорской лиги. Розыгрыш лиги может стартовать уже в следующем сезоне, а ФХР рассматривает вариант с включением в состав 16 ведущих хоккейных школ страны, сообщает «Бизнес Online».

По данным источника, новая лига получит название «Российская хоккейная лига» (РХЛ). Команды будут разделены на две конференции по географическому принципу.

Каждый клуб во время регулярного чемпионата проведёт по 42 матча, но они будут проходить лишь внутри конференций. В плей-офф попадут все 16 участников чемпионата.

ФХР уже разослала приглашения клубам. Предполагается, что бюджет команд должен будет составлять от 30 до 50 млн рублей за сезон. При этом ФХР будет тратить на организацию турнира около 100 млн рублей за сезон.