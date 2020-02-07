Марченко: будем стараться играть со шведами агрессивно, с финнами это не очень получилось

Нападающий сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от матча Евротура со сборной Швеции. Эта встреча состоится завтра, 8 февраля. Кроме того, Марченко прокомментировал слова шведского форварда Самуэля Фагемо, который ранее рассказал о принципиальном характере матча. Фагемо входил в состав молодёжной сборной Швеции, уступившей на МЧМ-2020 в полуфинале российской команде.

«Будем стараться со шведами играть агрессивно, играть с шайбой, накрывать в чужой зоне. С финнами это не очень получалось, больше откатывались, но завтра будем стараться играть в чужой зоне. Сначала было волнение, мандраж, но после первых двух смен в игре с финнами всё ушло. Почувствовали игру, поиграли с шайбой, создали моменты хорошие, правда, не забили. Сделали выводы, работаем дальше.

Слова Фагемо? Пускай выходит, играет. Фагемо — хороший хоккеист, помню его по молодёжному чемпионату мира. Хороший бросок у него. Рад за него, что дали шанс ему в сборной Швеции, пусть играет и проявляет себя. Это уже его проблемы, что больно ему всё ещё. Игра есть игра», — приводит слова Марченко РИА «Новости».