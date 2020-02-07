Женская сборная России уверенно обыграла Чехию во втором матче Турнира шести наций

Женская сборная России провела второй матч на Турнире шести наций. Россиянки одержали убедительную победу в матче со сборной Чехии, встреча закончилась со счётом 5:1.

Счёт в середине первого периода открыла сборная Чехии, но уже через три минуты Нина Пирогова восстановила равновесие. Во второй двадцатиминутке российская сборная дважды реализовала большинство усилиями Лианы Ганеевой и Людмилы Беляковой.

В третьем периоде Кристи Шашкина и Алевтина Штарёва довели преимущество россиянок до четырёх шайб.

Очередной матч турнира россиянки проведут завтра, 8 февраля. В матче за третье место российская сборная встретится с командой Швейцарии. Начало — в 17:30 мск.

В первом матче турнира сборная России уступила Швеции со счётом 1:3.