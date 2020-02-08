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«Было много крови». Наместников может пропустить матч НХЛ из-за попадания шайбы в лицо

«Было много крови». Наместников может пропустить матч НХЛ из-за попадания шайбы в лицо
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников может пропустить ближайший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» из-за травмы.

Сообщается, причиной является шайба, которая угодила в лицо россиянину на одной из тренировок.

«Я ещё не получил обновлённую информацию, потому что готовился к завтрашнему матчу. Конечно, там было много крови. Он крутой парень, но мы не собираемся ставить его в трудное положение», — приводятся слова главного тренера «Оттавы» Ди Джей Смита на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 50 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин набрал 180 (77+103) очков в 410 играх.

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