«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Баффало».

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей на Мику Зибанеджада. Этот ассист стал для него 45-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин из «Рейнджерс», Павел Бучневич, результативными действиями не отметился. Обе голевые комбинации в матче команда из Нью-Йорка провела в концовке третьего периода.

«Баффало» прервал серию из двух поражений и сохранил за собой 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 12-е место.