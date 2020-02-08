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«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина

«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Баффало».

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей на Мику Зибанеджада. Этот ассист стал для него 45-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин из «Рейнджерс», Павел Бучневич, результативными действиями не отметился. Обе голевые комбинации в матче команда из Нью-Йорка провела в концовке третьего периода.

«Баффало» прервал серию из двух поражений и сохранил за собой 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 12-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Гиргенсонс (Миллер) – 10:26' (5x5)   0:2 Райнхарт (Айкел, Веси) – 35:16' (5x5)   0:3 Веси (Айкел) – 51:56' (5x5)   1:3 Зибанеджад (Панарин, Стаал) – 57:07' (5x5)   2:3 Крайдер (Какко, Зибанеджад) – 58:22' (6x4)
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