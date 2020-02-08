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Гурьянов забросил 15-ю шайбу в НХЛ

Гурьянов забросил 15-ю шайбу в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд». На момент написания новости идёт второй период, счёт — 2:2.

На 23-й минуте отличился российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов, реализовавший большинство. Этот гол стал для 22-летнего уроженца Тольятти 15-м в текущем розыгрыше НХЛ. Также на его счету 6 голевых передач.

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