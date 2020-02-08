Мерзликин стал четвёртым в истории НХЛ голкипером-новичком с 5 шатаутами в 8 матчах

Латвийский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин отразил все 16 бросков в игре с «Детройт Ред Уингз» (2:0) и был признан третьей звездой.

Мерзликин стал четвёртым в истории первенства голкипером-новичком, сделавшим пять шатаутов в восьми матчах. Ранее это удалось Фрэнку Бримсеку (сезон-1938/1939), Тайни Томпсону и Долли Долсону (оба – 1928/1929).

25-летний вратарь вышел на первое место по сухим матчам в текущем розыгрыше НХЛ, обойдя вратаря «Виннипег Джетс» Коннора Хеллибака.

Мерзликин стал игроком «Коламбуса» в 2019 году, ранее он выступал за швейцарский «Лугано».