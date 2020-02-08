«Даллас» Радулова уступил «Миннесоте»

В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов результативными действиями не отметился. Другой россиянин из техасской команды Денис Гурьянов забросил шайбу, которая стала для него 15-й в текущем розыгрыше НХЛ. Голкипер Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных. «Даллас» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» — 11-я.