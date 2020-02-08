«Даллас» Радулова уступил «Миннесоте»
В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты».
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов результативными действиями не отметился. Другой россиянин из техасской команды Денис Гурьянов забросил шайбу, которая стала для него 15-й в текущем розыгрыше НХЛ. Голкипер Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных. «Даллас» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» — 11-я.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Павелски (Сегин, Клингберг) – 15:28' (5x4) 2:0 Гурьянов (Хейсканен, Бишоп) – 22:51' (5x4) 2:1 Эрикссон Эк – 28:25' (5x5) 2:2 Донато (Канин, Фиала) – 32:09' (5x5) 2:3 Эрикссон Эк (Бродин, Гринвей) – 59:34'
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