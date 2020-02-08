Георгиев — о редкой игровой практике: просто стараюсь быть готов, когда мне выпадет шанс
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями от выхода на лёд после длительного перерыва. Георгиев занял место в воротах «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3).
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги
«Я чувствовал себя хорошо. Тут ничего не поделаешь. Сказать особенно нечего. Решения принимают тренеры и менеджмент. Я просто стараюсь быть готовым в любой момент, когда мне выпадает шанс. Я сосредоточен на этом», — цитирует российского голкипера пресс-служба НХЛ.
«Баффало» прервал серию из двух поражений и сохранил за собой 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 12-е место.
«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
08:59
-
08:41
-
08:29
-
07:47
-
07:21
-
07:08
-
06:03
-
05:45
-
05:00
-
03:38
-
00:09
- 7 февраля 2020
-
23:45
-
23:19
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:44
-
21:08
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
19:55
-
19:32
-
19:19
-
18:54
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
15:31
-
15:15
Партнерский контент