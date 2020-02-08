Георгиев — о редкой игровой практике: просто стараюсь быть готов, когда мне выпадет шанс

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями от выхода на лёд после длительного перерыва. Георгиев занял место в воротах «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3).

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Я чувствовал себя хорошо. Тут ничего не поделаешь. Сказать особенно нечего. Решения принимают тренеры и менеджмент. Я просто стараюсь быть готовым в любой момент, когда мне выпадает шанс. Я сосредоточен на этом», — цитирует российского голкипера пресс-служба НХЛ.

«Баффало» прервал серию из двух поражений и сохранил за собой 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 12-е место.