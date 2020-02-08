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Куинн: ведущие хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» должны играть намного лучше, чем сегодня

Куинн: ведущие хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» должны играть намного лучше, чем сегодня
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн раскритиковал своих игроков после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой «Баффало» со счётом 3:2.

«Удивила наша игра. Буду честен, не ожидал, что мы так сыграем. Действительно не ждал такого. Наши ведущие игроки должны действовать намного лучше, чем сегодня.

Наша команда должна играть более стабильно. Мы были недостаточно хороши. У нас бывают удачные и нормальные матчи, но не сегодня. Мы играли слишком медленно», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в этой встрече стал автором результативной передачи.

«Баффало» прервал серию из двух поражений и сохранил 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 12-е место.

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