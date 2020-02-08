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Брагин: изменили состав звеньев, потому что недовольны игрой некоторых хоккеистов

Брагин: изменили состав звеньев, потому что недовольны игрой некоторых хоккеистов
Хоккей / Евротур 0

Старший тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об изменениях в составе команды перед матчем с командой Швеции на Евротуре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.

Турнирная таблица и календарь Еврохоккейтура

«Тренерский штаб внимательно разобрал ошибки с прошлого матча. Провели собрание, довели ребятам, как необходимо играть. Игра с Финляндией получилась интересной. Жаль, что нам не удалось забросить на старте.

Почему изменился состав звеньев? Были недовольны игрой некоторых хоккеистов. Самонов в воротах, потому что планировали дать каждому голкиперу по одному матчу.

Состав у шведов серьёзный, будет интересно посмотреть, как наши молодые ребята проявят себя против такого опытного коллектива», — рассказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на Евротуре
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