Брагин: изменили состав звеньев, потому что недовольны игрой некоторых хоккеистов

Старший тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об изменениях в составе команды перед матчем с командой Швеции на Евротуре.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.



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«Тренерский штаб внимательно разобрал ошибки с прошлого матча. Провели собрание, довели ребятам, как необходимо играть. Игра с Финляндией получилась интересной. Жаль, что нам не удалось забросить на старте.



Почему изменился состав звеньев? Были недовольны игрой некоторых хоккеистов. Самонов в воротах, потому что планировали дать каждому голкиперу по одному матчу.



Состав у шведов серьёзный, будет интересно посмотреть, как наши молодые ребята проявят себя против такого опытного коллектива», — рассказал Брагин в эфире «Матч ТВ».



Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на Евротуре