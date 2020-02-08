Джонсон: Василевский — хребет «Тампа-Бэй», у него качества большого вратаря
Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился мнением об игре партнёра по команде российского голкипера Андрея Василевского.
«Василевский — наш хребет. Когда играет на привычном уровне, он делает нашу жизнь намного легче. Даже если оставляем его без прикрытия, он справляется с соперниками в одиночку. Это качества большого вратаря», — приводит слова Джонсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Вчера, 7 февраля, 25-летний Василевский обновил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и 4 поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003) по серий без поражений в основное время. На счету Василевского теперь 27 побед в 40 матчах сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.
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У голкипера «Тампы» новый клубный рекорд, а Кучеров здорово отметил 500-й матч в карьере.
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