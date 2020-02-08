Бобков будет защищать ворота сборной России в матче с Чехией

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после проигранного матча с командой Швеции (2:5) рассказал, кто будет защищать ворота во встрече с командой Чехии. Матч Россия — Чехия состоится завтра, 9 февраля.



«Ворота сборной России завтра будет защищать Игорь Бобков», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Российская команда неудачно начала матч со Швецией, пропустив уже на 46-й секунде. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Маркус Нильссон, удачно сыгравший на добивании. На экваторе второго периода сборная Швеции забила вновь, точный бросок произвёл форвард Самуэль Фагемо. Вскоре шведы забросили третью шайбу усилиями нападающего Эмиля Сюльвергорда. На 48-й минуте Павел Порядин сократил отставание россиян, но уже через минуту голом отметился защитник шведов Лукас Бенгтссон. Вскоре Бенгтссон оформил дубль. Окончательный счёт установил российский форвард Павел Кудрявцев.

