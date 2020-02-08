Радулов пропустит матч с «Сент-Луисом» после столкновения с Гурьяновым
Нападающий клуба «Даллас Старз» Александр Радулов не сможет принять участие во встрече с «Сент-Луис Блюз», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Мэттью Дефранкс. Напомним, в прошлом матче Радулов получил повреждение при столкновении с одноклубником Денисом Гурьяновым. Столкновение произошло в конце второго периода, после чего Радулов на льду не появлялся.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 33-летний Радулов провёл 51 матч, забросил 15 шайб и отдал 16 голевых передач при показателе полезности «+12» и 40 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 17 минут за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
22:30
-
22:17
-
21:57
-
21:44
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:25
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:34
-
19:04
-
18:57
-
18:31
-
18:10
-
17:52
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:42
-
16:29
-
15:58
-
15:27
-
14:40
-
13:50
-
13:20
-
13:05
Партнерский контент