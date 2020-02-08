Радулов пропустит матч с «Сент-Луисом» после столкновения с Гурьяновым

Нападающий клуба «Даллас Старз» Александр Радулов не сможет принять участие во встрече с «Сент-Луис Блюз», информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Мэттью Дефранкс. Напомним, в прошлом матче Радулов получил повреждение при столкновении с одноклубником Денисом Гурьяновым. Столкновение произошло в конце второго периода, после чего Радулов на льду не появлялся.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 33-летний Радулов провёл 51 матч, забросил 15 шайб и отдал 16 голевых передач при показателе полезности «+12» и 40 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 17 минут за матч.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020