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Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме

Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась победой «Канадиенс» в овертайме со счётом 2:1.

Уже на первой минуте овертайма 36-летний российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук принёс команде победу в матче, забросив девятую шайбу в сезоне. Для Ильи эта шайба стала 17-й за карьеру в НХЛ в дополнительное время, благодаря чему Ковальчук вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Ранее Илья делил третье место с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Первое место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (23), на второе месте располагается Яромир Ягр (19).

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