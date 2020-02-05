Жюльен: Ковальчук стал отличным приобретением для «Монреаля», он служит отличным примером

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился впечатлениями от игры форварда Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 Б).

«Ковальчук со всех точек зрения стал отличным приобретением. Он служит отличным примером остальным, здорово относится к работе, прекрасно играет и вдохновляет партнёров», – цитирует Жюльена пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Монреаля» провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным. Всего на его счету 10 (5+5) очков в 13 матчах за канадский клуб, двусторонний контракт с которым рассчитан до конца сезона.