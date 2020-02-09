Василевский продлил серию без поражений в основное время до 18 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них шестой кряду.

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Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18, а его коллега по амплуа Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 27 из 29 бросков.

25-летний Василевский обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 18 матчей. Всего на счету Василевского 28 побед в 41 матче сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.

