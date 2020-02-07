Хедман: Василевский феноменален, но и мы помогаем ему намного лучше, чем в прошлом году

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) прокомментировал 17-матчевую серию «молний» без поражений в основное время, когда в воротах команды находился российский голкипер Андрей Василевский.

«Мы знаем, что Васи будет делать для нас классные сейвы. Он феноменален, он даёт нам шанс победить каждый вечер, но и мы стараемся облегчить жизнь своему голкиперу. Считаю, что в этом году мы помогаем ему намного лучше, чем в прошлом», — полагает Хедман.

25-летний Василевский обновил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и 4 поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003) по серии без поражений в основное время. Всего на счету Василевского 27 побед в 40 матчах сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.