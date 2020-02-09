Эллиотт: говорили о 700 шайбах Овечкина, именинник Хег заблокировал все его броски

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Брайан Эллиотт после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (7:2) прокомментировал тот факт, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин не смог оформить дубль и довести количество заброшенных шайб за карьеру в лиге до 700.

«Мы говорили об этом перед матчем. Александр сейчас горячий игрок, он много бросал по воротам на этом отрезке. Сегодня именинник Хег заблокировал все его броски», — приводит слова Эллиотта журналист Стивен Уайно.

34-летний российский нападающий «Кэпиталз» провёл на льду 21 минуту и 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0». Шведский защитник Хег завершил матч с четырьмя заблокированными бросками.