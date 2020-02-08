Овечкин — о 700-й шайбе в НХЛ: неважно, как именно я её заброшу. Хоть головой, хоть ногой
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о грядущем снайперском юбилее. Российскому форварду осталось забросить дважды до преодоления отметки в 700 голов в Национальной хоккейной лиге.
«Неважно, как именно я заброшу юбилейную шайбу. В пустые ворота или как-то ещё. Хоть головой, хоть ногой», — приводит слова Овечкина североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в «Твиттере».
Сейчас Овечкин — восьмой снайпер в истории лиги, ближайший к нему — Майк Гартнер с 708 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
Овечкина не остановить! Какие ещё рекорды покорятся русскому снайперу в этом сезоне
Грядущие 700 голов – это лишь верхушка айсберга.
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