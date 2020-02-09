Результаты матчей в НХЛ за 8 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 12 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Виннипег Джетс» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.
«Бостон Брюинз» — «Аризона Койотс» — 4:2. Хозяева продлили победную серию до шести матчей.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:7.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0. Голкипер хозяев Маккензи Блэквуд оформил шат-аут во втором матче кряду.
«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1 ОТ.
«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:2.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2.
«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.
«Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз» — 5:6 Б
«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» — 2:6. Хозяева проиграли в четвёртом матче кряду.
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