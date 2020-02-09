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Результаты матчей в НХЛ за 8 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 8 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 12 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Виннипег Джетс» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пионк (Аплтон, Коннор) – 08:48' (5x5)   1:1 Пажо (Ткачук) – 20:25' (5x5)   2:1 Коннор (Элерс, Битетто) – 27:49' (5x5)   3:1 Лайне (Коннор, Пионк) – 37:04' (5x4)   3:2 Бёдкер – 38:29' (5x5)   4:2 Лайне (Пионк, Уилер) – 39:48' (5x4)   5:2 Лайне (Уилер, Коннор) – 48:43' (5x4)

«Бостон Брюинз» — «Аризона Койотс» — 4:2. Хозяева продлили победную серию до шести матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кессел – 23:26' (5x4)   1:1 Койл (Макэвой, Крейчи) – 26:50' (5x5)   2:1 Бержерон (Пастрняк, Крюг) – 32:06' (5x4)   3:1 Дебраск (Пастрняк, Бержерон) – 34:35' (5x4)   3:2 Чикран (Келлер, Хиностроза) – 40:26' (5x5)   4:2 Койл (Бержерон) – 59:11' (en)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:7.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кутюрье (Жиру, Ворачек) – 15:22' (5x4)   1:1 Оши (Врана, Бекстрём) – 18:18' (5x4)   1:2 Раффль (Обе-Кубель) – 22:45' (5x5)   1:3 Кутюрье (Ворачек, Браун) – 22:59' (5x5)   1:4 ван Римсдайк (Нисканен, Питлик) – 24:30' (5x5)   1:5 Обе-Кубель – 42:58' (5x5)   1:6 Конечны (Жиру) – 45:47' (5x5)   1:7 Жиру (Конечны) – 48:02' (5x3)   2:7 Кузнецов (Оши, Фегервары) – 52:17' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пойнт (Кучеров) – 20:14' (5x5)   2:0 Вераге (Гурд, Стивенс) – 46:25' (5x5)   2:1 Брассар (Бейли, Бовиллье) – 52:12' (5x4)   3:1 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 58:58' (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:0. Голкипер хозяев Маккензи Блэквуд оформил шат-аут во втором матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гусев (Сиверсон) – 25:38' (5x5)   2:0 Коулман (Симмондс, Палмьери) – 27:35' (5x4)   3:0 Палмьери (Хьюз, Грин) – 30:43' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Керфут, Хайман) – 41:06' (5x5)   1:1 Сканделла (Улле, Томпсон) – 57:27' (5x5)   2:1 Ковальчук (Судзуки) – 61:43' (3x3)

«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг – 06:30' (5x5)   0:2 Блюгерс (Джонсон, Летанг) – 10:44' (5x5)   1:2 Хоффман (Ватрано, Тонинато) – 17:22' (5x5)   1:3 Кросби (Макканн, Малкин) – 23:50' (5x4)   2:3 Коннолли (Трочек, Хоффман) – 24:59' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Йози, Джохансен) – 12:17' (5x5)   0:2 Бонино (Хэмьюс) – 37:06' (5x5)   1:2 Чиассон (Макдэвид, Клефбом, Клефбом) – 39:51' (5x4)   2:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото) – 43:42' (5x5)   3:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом) – 53:02' (5x3)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Джонс (Дженнер) – 29:30' (5x4)   1:1 Кадри – 51:45' (5x5)   1:2 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 55:26' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Парэйко (Данн, Томас) – 07:18' (5x4)   2:0 Парэйко (Перрон) – 10:49' (5x5)   2:1 Бенн (Янмарк, Павелски) – 17:48' (5x4)   2:2 Хинц (Перри) – 33:25' (5x5)   2:3 Хинц – 62:19' (3x3)

«Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз» — 5:6 Б

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Пасиоретти (Теодор, Холден) – 13:26' (5x5)   2:0 Меррилл (Каррье, Шмидт) – 14:35' (5x5)   2:1 Терявяйнен (Ахо, Свечников) – 19:31' (5x5)   3:1 Теодор (Смит, Штястны) – 20:59' (5x5)   3:2 Ахо (Терявяйнен, Гардинер) – 41:19' (5x5)   4:2 Стивенсон – 42:17' (4x5)   4:3 Хаула (Гардинер) – 44:16' (5x4)   4:4 Флёри (Макгинн, Эдмундсон) – 50:48' (5x5)   4:5 Нечас (Гардинер, Хаула) – 53:58' (5x4)   5:5 Икин (Так, Шмидт) – 56:07' (5x5)   5:6 Свечников – 65:00' (ПБ)

«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» — 2:6. Хозяева проиграли в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Пирсон (Хьюз, Хорват) – 00:34' (5x5)   1:1 Райан (Лучич, Дюбе) – 04:20' (5x5)   1:2 Ткачук (Годро, Баклунд) – 12:08' (5x5)   2:2 Годетт – 18:13' (5x5)   2:3 Дюбе (Райан) – 22:51' (5x5)   2:4 Лучич (Баклунд, Дюбе) – 46:48' (5x4)   2:5 Монахан (Годро, Линдхольм) – 56:01' (5x5)   2:6 Ридер (Ханифин) – 57:49' (en)
В «Монреале» готовы носить Ковальчука на руках! Он снова забил победный гол!
По голам в овертайме Ковальчук стал третьим в истории — после Овечкина и Ягра.
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