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38-летний Уильямс принёс победу «Каролине» в четвёртый раз в сезоне, сыграв семь матчей

38-летний Уильямс принёс победу «Каролине» в четвёртый раз в сезоне, сыграв семь матчей
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась победой гостей со счётом 6:5 по буллитам.

Автором победного буллита стал канадский нападающий «Харрикейнз» Джастин Уильямс. Ветеран НХЛ принёс победу «Каролине» в четвёртый раз в нынешнем сезоне, сыграв всего семь матчей после возобновления карьеры. Канадец оформил дубль в матче с «Виннипег Джетс» и трижды стал автором победного буллита.

Весной 2019 года Джастин провёл девятый, решающий матч в плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ). В межсезонье 38-летний Джастин брал паузу в карьере.

38-летний Уильямс оформил дубль и реализовал решающий буллит после возобновления карьеры
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