Киселевич — о трёх поражениях: несмотря на состав, результатом крайне недовольны

Капитан сборной России Богдан Киселевич подвёл итог выступления команды на шведском этапе Евротура. Российская команда потерпела поражения в матчах с Финляндией (0:3), Швецией (2:5) и Чехией (3:4 Б).

«К третьей игре связки стали получше играть. Психологическое давление убрали, сыграли в открытый, хороший хоккей, могли забить ещё больше, но опять были ошибки. Меньшинство сегодня не сработало, ненужные удаления были. Это привело к поражению.

Чехи в конце первого периода забили, а потом за секунду до конца третьего? Наверное, такие проблемы присущи молодой команде. Возможна потеря концентрации. Сложно сразу после игры анализировать ошибки. Думаю, все получили огромный опыт и зададутся вопросом, сколько времени нужно уделять своей работе. Мы результатом крайне недовольны, несмотря на наш состав.

Слабовато буллиты провели? Да, не добавить, ни прибавить.

Чем этот Евротур сделал сильнее? Капитан – ответственная должность, это тоже непросто. Во-вторых, если хочешь играть за сборную, нужно много работать, соответствовать уровню, играть все 60 минут. Нужно переваривать всё это, проанализировать ошибки и идти дальше, сильнее.

Какие воспоминания от этого этапа Евротура стали хорошими? Сложно сейчас сказать. Провалились, но все ошибки мы создали сами себе, просто нужно их убрать. Хорошая раздевалка, молодёжь подрастает, для них это огромный опыт. Всё будет становиться только лучше, надо только работать», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.