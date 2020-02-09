Р. Ротенберг – об инсайде Фридмана о НХЛ на ОИ-2022: спекуляции всегда были и будут

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал появившиеся слухи о переговорах между НХЛ и ИИХФ по вопросу участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года. Ранее о переговорах сообщил известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман.

«Не знаю, откуда у вас такая информация. Североамериканский инсайдер Фридман не является официальным лицом лиги. Позиция владельцев клубов не изменилась. Они все против поездок на Олимпиады. Это связано с коммерцией. Спекуляции всегда были и будут.

Будем ли ждать в сборной игроков из НХЛ? Надо смотреть по ситуации. Мы показываем высокий результат на уровне всех сборных команд. Времени до чемпионата много, будем смотреть. Мы следим и смотрим за всеми нашими игроками, в том числе и в НХЛ. Давайте оценивать работу сборной после чемпионата мира. У нас есть план на олимпийский цикл, мы хотим повторить успех в Китае в 2022 году.

Уровень КХЛ нужно поднимать? Нужна конкуренция. Лига состоит из клубов, нужно со всеми разговаривать, чтобы современный хоккей внедрялся во все клубы. Вопрос именно спортивной составляющей. Потолок зарплат не повлияет на решение тренера по его модели игры.

До чемпионата мира возможны изменения в тренерском штабе? Мы всегда усиливаем наш штаб, чтобы побеждать. Делаем всё ради результата и развития игроков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.