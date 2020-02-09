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Новиков: КХЛ нужен другой аналитический подход, это вопрос к системе

Новиков: КХЛ нужен другой аналитический подход, это вопрос к системе
Хоккей / Евротур 0

Заслуженный тренер России Юрий Новиков подвёл итоги выступления сборной России на третьем этапе Евротура в Стокгольме.

«В матче с чехами нашим ребятам, откровенно говоря, не повезло. Трижды вели в счёте, но упустили победу за доли секунды до окончания основного времени. Буллиты — это лотерея. Я поддерживаю взятое направление руководством ФХР и тренерским штабом — доверять молодым игрокам. Правда, сейчас эти самые ребята засветились на глазах скаутов клубов НХЛ, а на этапах Евротура есть представители практически всех клубов НХЛ. Самое главное продолжать им совершенствоваться, но именно в России.

Уровень хоккея в Европе достаточно высокий. Наши соперники были укомплектованы хоккеистами местных чемпионатов и высокий уровень чемпионатов Финляндии, Швеции и Чехии подтверждает их игра. В Европе не беготня и не суета, а хороший, качественный хоккей, что подтвердили сборные Германии, Словакии на прошедшей Олимпиаде.

А что касается уровня КХЛ, нужен другой аналитический подход. Казахстан не отобрался на предстоящую Олимпиаду. Это тоже вопрос к нашей общей системе», — сказал Новиков корреспонденту «Чемпионата».

Сборная России проиграла Чехии по буллитам, упустив победу на последней секунде
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