Защитник сборной Казахстана Клещенко — о поражении от Польши: обосрались, можно сказать

Защитник сборной Казахстана Никита Клещенко прокомментировал неудачное выступление своей команды в предолимпийской квалификации. В третьем квалификационном раунде сборная Казахстана не смогла пройти в следующий этап, уступив сборной Польши со счётом 2:3. В результате сборная Казахстана потеряла шансы на попадание на Олимпийские игры 2022 года.
«В целом просто… Ну, обосрались, можно сказать. Потому что нужно было выигрывать. Тут какие-то слова говорить, что что-то не получилось, думаю, бессмысленно. Неважно, что было, а чего не было.
Нужно было выигрывать и голы свои забивать. Ещё в первом периоде можно было сделать игру, а мы этого не сделали. Нам забили и всё. Не смогли изменить ход матча.
Был какой-то нефарт? Да это всё понятно. Где-то клюшка сломалась, где-то не попадали. Сейчас об этом говорить… Думаю, никто не хочет об этом слышать.
Мы сами проиграли эту игру. Мы должны были её выигрывать. А кто в штангу попал, то это никого не волнует», — приводит слова Клещенко Vesti.kz.
- 9 февраля 2020
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