Капитан сборной Казахстана — о поражении от Польши: видимо, тренеры не до всех достучались

Капитан сборной Казахстана Талгат Жайлауов прокомментировал поражение своей команды в матче предквалификации Олимпийских игр 2022 года со сборной Польши. Встреча завершилась победой сборной Польши со счётом 3:2. Казахстанские хоккеисты лишились шансов на попадание на Олимпийские игры.
«Что не получилось? Мы сами виноваты, во-первых. Мы плохо реализовали свои моменты и трудно было пробить вратаря. У меня слов нет… Расстроены все. Но надо жить дальше. Надо жить дальше с этим.
Что подсказывали тренеры? Подсказали ошибки и что делать. Как нужно играть, но, видимо, не до всех достучались. И вот такой результат.
Чем Польша смогла добиться победу? Контратаками. И плюс реализация. Что у них было, они всё своё реализовали и выиграли матч», — цитирует Жайлауова Vesti.kz.
- 9 февраля 2020
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