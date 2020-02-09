Капитан сборной Казахстана — о поражении от Польши: видимо, тренеры не до всех достучались

Капитан сборной Казахстана Талгат Жайлауов прокомментировал поражение своей команды в матче предквалификации Олимпийских игр 2022 года со сборной Польши. Встреча завершилась победой сборной Польши со счётом 3:2. Казахстанские хоккеисты лишились шансов на попадание на Олимпийские игры.

«Что не получилось? Мы сами виноваты, во-первых. Мы плохо реализовали свои моменты и трудно было пробить вратаря. У меня слов нет… Расстроены все. Но надо жить дальше. Надо жить дальше с этим.

Что подсказывали тренеры? Подсказали ошибки и что делать. Как нужно играть, но, видимо, не до всех достучались. И вот такой результат.

Чем Польша смогла добиться победу? Контратаками. И плюс реализация. Что у них было, они всё своё реализовали и выиграли матч», — цитирует Жайлауова Vesti.kz.