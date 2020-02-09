Плющев: бросать в пекло ребят, когда они не очень готовы, это — подставлять наш хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении российской команды на шведском этапе Евротура. Российская сборная потерпела три поражения на Шведских играх.

«Итог, конечно, печальный, но дело не в том, что молодёжь играла за сборную или нет. Я с молодёжью в своё время Евротуры выигрывал. Я думаю, что на этот раз не хватило мастерства, умения, а самое главное – организации игры. Нельзя выпускать на реализацию большинства молодёжный состав, тогда как опытные ребята у вас сидят на лавочке и ждут своего часа. Бросать ребят в пекло, когда они к этому не очень готовы – это не просто подставлять их, а и подставлять наш хоккей.

Это был не самый хороший турнир даже с точки зрения перспективы. Всё-таки международные турниры – это представительство нашего хоккея, и мы должны здесь выступать на том уровне, на котором мы можем. А мы могли и имели возможности выступить гораздо лучше, но то планирование и та организация, наверное, немножко не получились. Организация и в тактическом плане, и в кадровом.

Национальная сборная на Евротуре должна была выступать на достаточно высоком уровне даже с молодыми ребятами. И даже если бы мы проигрывали, то проигрывать надо в бою, а мы проиграли по всем статьям», — цитирует Плющева РИА «Новости».