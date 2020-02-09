Давыдов: между молодёжью и основной командой России большая пропасть

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о выступлении российской сборной на шведском этапе Евротура, на котором россияне потерпели три поражения.
«Не хочется ругать, но никогда разношёрстный состав не приносил пользу. Я не понял, это сборная России или сборная клубов? Какую цель ставили на этом турнире? Попробовать молодёжь.
Но тех, кто взял серебро на прошедшем молодёжном чемпионате мира, не поставили на игру с чехами. Это ещё раз говорит о том, что между молодёжкой и основной командой большая пропасть. Трудно ждать какого-то моментального взлёта, нужно время.
Я всегда говорил, что наша задача в том, чтобы создать две боеспособные пятёрки, третью – промежуточную, а четвёртую – молодёжную.
Во-вторых, нужно возобновить встречи между собственными сборными. Ведь у нас были основная, вторая, молодёжная команды. И вот тут уже смотреть. Это лучше, чем вести смешанный и непонятный состав на еврокубки, где мы сейчас выглядели очень бледно.
Критиковать легче, чем подсказать. Я понимаю, что тренеры хотят как можно больше кандидатов просмотреть», — цитирует Давыдова РИА «Новости».
- 9 февраля 2020
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