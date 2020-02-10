Определились все участники квалификации Олимпийских игр 2022 года

После очередных матчей предквалификации Олимпийских игр 2022 года, определились все сборные, которые поборются за путёвки на олимпийский турнир в заключительной стадии отбора. На три путёвки будут претендовать 12 команд.
Всех участников распределили на три группы. Победители групп отправятся на Олимпийские игры в Пекин.
Группа D: Словакия, Беларусь, Австрия, Польша.
Группа E: Латвия, Франция, Италия, Венгрия.
Группа F: Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения.
Матчи группы D будут проходить в Словакии, группы E — в Латвии, группы F — в Норвегии.
В заключительную стадию квалификации Олимпийских игр не смогла пробиться сборная Казахстана, которая сенсационно на своём льду уступила сборной Польши. Хоккеисты из Казахстана потерпели поражение со счётом 2:3.
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