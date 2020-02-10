Определились все участники квалификации Олимпийских игр 2022 года

После очередных матчей предквалификации Олимпийских игр 2022 года, определились все сборные, которые поборются за путёвки на олимпийский турнир в заключительной стадии отбора. На три путёвки будут претендовать 12 команд.

Всех участников распределили на три группы. Победители групп отправятся на Олимпийские игры в Пекин.

Группа D: Словакия, Беларусь, Австрия, Польша.

Группа E: Латвия, Франция, Италия, Венгрия.

Группа F: Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения.

Матчи группы D будут проходить в Словакии, группы E — в Латвии, группы F — в Норвегии.

В заключительную стадию квалификации Олимпийских игр не смогла пробиться сборная Казахстана, которая сенсационно на своём льду уступила сборной Польши. Хоккеисты из Казахстана потерпели поражение со счётом 2:3.