Светлов: для Олкинуоры не пошли в плюс шесть недель с гипсом

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился ожиданиями от финишного отрезка регулярного чемпионата КХЛ.



«50% от возможного числа очков? Может быть, летом мы были бы и рады такому графику, а также конкуренции с такими мощными клубами, как „Салават Юлаев“ или „Металлург“, но никак не сегодня. Наша команда качественно прошла осенний отрезок чемпионата, однако не смогла взять свои очки в середине зимы. Например, в феврале в очень важном матче дома по буллитам победили „Салават“, но на следующий день уступили „Амуру“. Не выдержали ритма расписания — и лишились турнирного гандикапа.



В итоге теперь на пару шагов впереди Уфа с Магнитогорском, на пятки нам наступают „Нефтехимик“ и „Амур“, есть три очка в запасе — по набранным — у „Куньлуня“. Борьба за восьмое место будет очень жёсткой — и это плюс для КХЛ.



Причины зимних проблем? Пока ясно, что точно не пошли в плюс шесть недель с гипсом для первого вратаря Олкинуоры. Есть вратари, которые полгода не играют, а потом выходят — и сразу же начинают тащить. Возможно, Олкинуора — из несколько иной категории. Тем не менее он — один из лидеров, его возвращение нельзя было затягивать. Благодаря игровой практике где-то форму он уже вернул, а значит, в большом турне обязательно поможет», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Восток КХЛ – отдушина для болельщика. На Западе давно нет никакой интриги ЦСКА и СКА снова заняли два первых места, а Рига и Минск уже остались без плей-офф.