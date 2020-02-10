Защитник «Локомотива» Мисюль выбыл до середины марта из-за травмы

Ярославский «Локомотив» сообщил о состоянии травмированных хоккеистов команды в «Твиттере».
"Даниил Мисюль выбыл до середины марта из-за травмы нижней части тела. Николай Коваленко должен восстановиться от травмы в ближайшее время. Из «Бурана» вызваны Даниил Исаев, Максим Афанасьев и Владислав Червоненко", — указано в сообщении клуба.
19-летний Мисюль в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 35 матчах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла при показателе полезности "-1" и 11 минутах штрафного времени.
20-летний Коваленко сыграл за основную команду «Локомотива» в 49 матчах, заработав 20 (9+11) очков при показателе полезности "+11" и 24 минутах штрафа. В среднем форвард проводит на льду 14 с половиной минут за матч.
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