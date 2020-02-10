Форвардом «Сочи» Стрёмваллем интересуются «Детройт» и «Эдмонтон»
Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Мальте Стрёмвалль вызывает интерес в Национальной хоккейной лиге, информирует Hockey Sverige. Как сообщается, кандидатуру 25-летнего шведского форварда изучают сразу несколько клубов, наибольший интерес проявляют «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз».
Стрёмвалль проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. В 44 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 36 (19+17) баллов при показателе полезности "+10" и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на площадке 17 минут за матч.
В прошлом сезоне Стрёмвалль стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата.
Стрёмвалль: НХЛ остаётся мечтой, но это должен быть правильный вариант в правильное время
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