Тротц: поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки, не сомневаюсь

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз», а ныне главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц перед матчем с «Вашингтоном» (11 февраля, 03:00 мск) высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки (894 гола) по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Если бы делал ставки, поставил бы на то, что Ови побьёт этот рекорд. Не сомневаюсь, он это сделает.
Я видел, как он забивает свой 500-й и 600-й голы. Надеюсь, что увижу его 700-й гол по телевизору. Но он собирается забить его как можно скорее и ему не важно, кому он забросит эту шайбу», — считает канадский специалист.
Тротц провёл четыре сезона у руля «столичных». В сезоне-2017/2018 канадский тренер привёл команду к победе в Кубке Стэнли. Александр Овечкин стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза лучшему игроку плей-офф НХЛ.
На данный момент на счету Овечкина 698 шайб. В этом сезоне он делит первое место в снайперской гонке с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом — у обоих хоккеистов по 40 голов.
- 10 февраля 2020
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