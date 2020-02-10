Алексеев — о первом очке соседа в НХЛ: надеюсь, мы вместе выиграем Кубок Стэнли
Проспект «Вашингтон Кэпиталз», защитник Александр Алексеев, выступающий в АХЛ за «Херши Беарс», на пресс-конференции узнал, что его сосед по комнате Мартин Фегервары набрал первое очко в НХЛ, отдав передачу Евгению Кузнецову в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:7). Вот как Алексеев прокомментировал это событие:
«Я думаю, что он полностью это заслужил. Мартин — классный парень и отличный игрок, как я уже говорил. Очень надеюсь, что мы вместе с ним сможем выиграть Кубок Стэнли».
Для того чтобы набрать первый балл в НХЛ, Фегервары потребовалось 5 матчей. Кроме того, словацкий защитник «столичных» отметился четырьмя штрафными минутами.
Видео с пресс-конференции можно посмотреть в «твиттере» «Херши».
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