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Алексеев — о первом очке соседа в НХЛ: надеюсь, мы вместе выиграем Кубок Стэнли

Алексеев — о первом очке соседа в НХЛ: надеюсь, мы вместе выиграем Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Проспект «Вашингтон Кэпиталз», защитник Александр Алексеев, выступающий в АХЛ за «Херши Беарс», на пресс-конференции узнал, что его сосед по комнате Мартин Фегервары набрал первое очко в НХЛ, отдав передачу Евгению Кузнецову в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:7). Вот как Алексеев прокомментировал это событие:

«Я думаю, что он полностью это заслужил. Мартин — классный парень и отличный игрок, как я уже говорил. Очень надеюсь, что мы вместе с ним сможем выиграть Кубок Стэнли».

Для того чтобы набрать первый балл в НХЛ, Фегервары потребовалось 5 матчей. Кроме того, словацкий защитник «столичных» отметился четырьмя штрафными минутами.

Видео с пресс-конференции можно посмотреть в «твиттере» «Херши».

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