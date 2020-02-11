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Уилсон: хотим, чтобы Овечкин забил 700 голов, но сейчас нужно думать, как набрать два очка

Уилсон: хотим, чтобы Овечкин забил 700 голов, но сейчас нужно думать, как набрать два очка
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). «Столичная» команда уступила во втором матче кряду, пропустив в этих встречах 12 шайб.

«Конечно, мы хотим, чтобы Овечкин достиг отметки в 700 шайб. Это будет отличный день. Но сейчас нам нужно думать о том, как набрать два очка в матче, особенно в это время года. Мы должны играть лучше», – сказал Уилсон.

Капитан «столичных» Александр Овечкин во втором матче кряду не смог приблизиться к отметке в 700 голов за карьеру в лиге (698). Ещё две заброшенные шайбы позволят ему стать восьмым хоккеистом в истории лиги, перешагнувшим отметку в 700 голов.

Овечкин: как я могу не думать о 700 шайбах, если мне постоянно задают эти вопросы?
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