Краснослободцев — о сборной Казахстана: лучшее решение — оставить Скабелку

Экс-форвард сборной Казахстана Вадим Краснослободцев, выступавший на девяти чемпионатах мира, заявил, что необходимо оставить Андрея Скабелку на посту главного тренера национальной команды после поражения от Польши в рамках предолимпийского отборочного турнира в Астане.

«Я думаю, пресса, как обычно, перевернула всю суть. Но так дальше не может продолжатся. Комментаторы и журналисты не могут определять ситуацию в хоккее. Условия, которые создали федерация и руководство страны для хоккея, не сравнятся с тем, что было раньше. Всё-таки все те экспрессивные решения, которые принимала федерация раньше, определяют сегодняшний день. Перемены в тренерском штабе сейчас не дадут никакого положительного эффекта. Лучшее решение — оставить Андрея Владимировича Скабелку, даже если они не смогут решить все поставленные задачи на сезон», — цитирует Краснослободцева «Шайба.kz».