Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы, полученной после удара Комарова
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустил тренировку команды, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.
Напомним, форвард получил повреждение во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5). Кузнецов был травмирован в середине второго периода. Челябинец попал под силовой приём форварда «островитян» Лео Комарова, который жёстко припечатал его к борту. Кузнецов, держась за левую руку, сразу же ушёл в раздевалку, а чуть позже появилась информация, что Евгений не сможет доиграть встречу.
27-летний Кузнецов в текущем регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 46 (19+27) баллов при показателе полезности "-1" и 30 минутах штрафа.
Овечкин наорал на Комарова. Известный провокатор жёстко ударил и травмировал Кузнецова
Капитан «Вашингтона» не стал праздновать гол команды, а что-то зло высказал своему давнему знакомому.
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