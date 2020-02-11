«Витязь» одолел «Сочи» в овертайме

Подольский «Витязь» на домашней площадке со счётом 2:1 ОТ победил хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Михаила Кравеца прервала неудачную серию из трёх матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 34-й минуте, удачный бросок на счету нападающего «леопардов» Дениса Мосалёва. На 47-й минуте «Витязь» восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Данила Моисеев. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде из Подольска принёс нападающий Александр Сёмин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.