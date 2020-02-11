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«Витязь» одолел «Сочи» в овертайме

«Витязь» одолел «Сочи» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней площадке со счётом 2:1 ОТ победил хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Михаила Кравеца прервала неудачную серию из трёх матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 34-й минуте, удачный бросок на счету нападающего «леопардов» Дениса Мосалёва. На 47-й минуте «Витязь» восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Данила Моисеев. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде из Подольска принёс нападающий Александр Сёмин.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мосалёв (Александров, Шмелёв) – 33:07' (5x4)   1:1 Моисеев (Евсеенков, Макеев) – 46:02' (5x5)   2:1 Сёмин (Макеев) – 60:31' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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