И. Воробьёв: удивительно, как «Металлург», играя лучше, сам находит путь к поражению

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги проигранного матча со «Спартаком» (2:4).



«Соперника с победой. Удивительно, как мы, перебросав «Спартак» в два раза и в принципе играя лучше, сами находим путь к поражению», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Первый период матча прошёл без голов. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд, заброшенная шайба на счету нападающего Богдана Потехина. До второго перерыва соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали форварды Андрей Нестрашил и Робин Ганзл. На 49-й минуте равновесие на табло восстановил защитник «Спартака» Патрик Херсли. Вскоре москвичи забили вновь усилиями форварда Каспарса Даугавиньша. В концовке Ганзл оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.

«Спартак» победил «Металлург» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина