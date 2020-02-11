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Рижское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд, уступив минскому «Динамо»

Рижское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд, уступив минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло минскому «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечные Гиртса Анкипанса поражение стало 11-м подряд, белорусский клуб сумел прервать неудачную серию из четырёх проигранных матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде команда гостей сумела дважды огорчить хозяев, авторами удачных бросков стали нападающие Андрей Костицын и Райан Спунер. В концовке латвийский клуб сумел сократить отставание в счёте, но перевести встречу в дополнительное время не получилось.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2020, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Костицын (Паре) – 34:00' (4x4)   0:2 Спунер (Принс) – 35:26' (5x4)   1:2 – 57'
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