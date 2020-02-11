Рижское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд, уступив минскому «Динамо»
Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло минскому «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечные Гиртса Анкипанса поражение стало 11-м подряд, белорусский клуб сумел прервать неудачную серию из четырёх проигранных матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде команда гостей сумела дважды огорчить хозяев, авторами удачных бросков стали нападающие Андрей Костицын и Райан Спунер. В концовке латвийский клуб сумел сократить отставание в счёте, но перевести встречу в дополнительное время не получилось.
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