Рижское «Динамо» проиграло 11-й матч подряд, уступив минскому «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло минскому «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечные Гиртса Анкипанса поражение стало 11-м подряд, белорусский клуб сумел прервать неудачную серию из четырёх проигранных матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде команда гостей сумела дважды огорчить хозяев, авторами удачных бросков стали нападающие Андрей Костицын и Райан Спунер. В концовке латвийский клуб сумел сократить отставание в счёте, но перевести встречу в дополнительное время не получилось.