Гудачек с клюшкой на лбу и куча-мала в воротах. Лучшие фото победы «Спартака»

11 февраля в Москве на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» со счётом 4:2 обыграл магнитогорский «Металлург». Победа позволила команде Олега Знарка выйти в плей-офф.



Первый период прошёл без голов. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд, заброшенная шайба на счету нападающего Богдана Потехина. До второго перерыва соперники обменялись точными бросками, авторами которых стали форварды Андрей Нестрашил и Робин Ганзл. На 49-й минуте равновесие на табло восстановил защитник «Спартака» Патрик Херсли. Вскоре москвичи забили вновь усилиями форварда Каспарса Даугавиньша. В концовке Ганзл оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.