Свищёв: пусть НХЛ покупает клюшки у нас

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв прокомментировал с нехваткой клюшек в Национальной хоккейной лиге из-за распространения коронавируса в Китае.
«У НХЛ не должно быть повода для беспокойства насчет клюшек и вообще спортивного инвентаря. Если возникли перебои с поставками из Китая, пусть покупают у нас. Россия имеет такие хоккейные традиции с такой мощной школой хоккея, что лучше российских клюшек быть не может», – сказал Свищёв.
Ранее издание Boston Globe сообщало, что из-за вспышки коронавируса количество клюшек у команд НХЛ сократилось, так как 75% всего инвентаря лиги производится в Китае. Также издание сообщало, что «Баффало» и «Детройт» ввели ограничения для своих игроков по количеству используемых на тренировках и играх клюшек.
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