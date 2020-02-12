«Филадельфия» отыгралась с 0:3 в матче с «Айлендерс», но уступила на последней минуте

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Нью-Йорке на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Благодаря голам Джоша Бейли, Мэтта Мартина и Джордана Эберле «Айлендерс» вёл в счёте – 3:0 к концу первого периода. Однако игрокам «Филадельфии» удалось выровнять ход встречи и отыграть 3 шайбы. В составе «Флайерз» отличились Трэвис Конечны, Роберт Хэг и Шон Кутюрье. Но на последней минуте хозяева снова вышли вперёд, благодаря голу Райана Пулока. Окончательный счёт встречи установил нападающий «Айлендерс» Леонид Комаров, отправивший шайбу в пустые ворота.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 25 минут и 22 секунды и отметился результативной передачей, набрав 28-е очко в сезоне. Его показатель полезности в этой встрече составил «-1».

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отыграл полный матч и отразил 35 бросков из 38.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 72 очка в 55 матчах, занимает 5-е место в Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (69) – 7-е.