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«Филадельфия» отыгралась с 0:3 в матче с «Айлендерс», но уступила на последней минуте

«Филадельфия» отыгралась с 0:3 в матче с «Айлендерс», но уступила на последней минуте
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Нью-Йорке на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Благодаря голам Джоша Бейли, Мэтта Мартина и Джордана Эберле «Айлендерс» вёл в счёте – 3:0 к концу первого периода. Однако игрокам «Филадельфии» удалось выровнять ход встречи и отыграть 3 шайбы. В составе «Флайерз» отличились Трэвис Конечны, Роберт Хэг и Шон Кутюрье. Но на последней минуте хозяева снова вышли вперёд, благодаря голу Райана Пулока. Окончательный счёт встречи установил нападающий «Айлендерс» Леонид Комаров, отправивший шайбу в пустые ворота.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 25 минут и 22 секунды и отметился результативной передачей, набрав 28-е очко в сезоне. Его показатель полезности в этой встрече составил «-1».

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отыграл полный матч и отразил 35 бросков из 38.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 72 очка в 55 матчах, занимает 5-е место в Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (69) – 7-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бейли (Барзал) – 07:45' (5x5)   2:0 Мартин (Комаров, Брассар) – 11:13' (5x5)   3:0 Эберле (Барзал, Ли) – 15:36' (5x5)   3:1 Конечны (ван Римсдайк, Лотон) – 29:34' (5x5)   3:2 Хег (Жиру, Лотон) – 31:56' (5x5)   3:3 Кутюрье (Жиру, Проворов) – 58:28' (6x5)   4:3 Пулок (Барзал, Эберле) – 59:19' (5x5)   5:3 Комаров (Бейли) – 59:56' (en)
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