Кучеров повторил карьерный рекорд по результативной серии в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей, продливших победную серию до восьми матчей.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела
Никита продлил результативную серию до 12 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко. Это самая продолжительная результативная серия россиянина в этом сезоне НХЛ. Кроме того, Кучеров повторил личный карьерный рекорд: с декабря 2018 по январь 2019 года он также набирал очки в 12 матчах кряду.
Кучеров получил травму и не смог доиграть матч с «Питтсбургом»
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