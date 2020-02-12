Кучеров повторил карьерный рекорд по результативной серии в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей, продливших победную серию до восьми матчей.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 14 минут и 53 секунды и отметился результативной передачей, набрав 70-е очко в сезоне, но досрочно завершил встречу из-за полученной травмы нижней части тела

Никита продлил результативную серию до 12 матчей, в которых набрал 21 (10+11) очко. Это самая продолжительная результативная серия россиянина в этом сезоне НХЛ. Кроме того, Кучеров повторил личный карьерный рекорд: с декабря 2018 по январь 2019 года он также набирал очки в 12 матчах кряду.