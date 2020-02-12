Василевский совершил блестящий сейв после броска Раста

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей, продливших победную серию до восьми матчей.
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36, позволив отличиться только соотечественнику Евгению Малкину, который реализовал большинство в первом периоде. Одним из самых красивых сейвов Василевского стал отражённый бросок в исполнении Брайана Раста. Американский форвард «Пингвинз» броском в касании завершил выход «два в один», однако Андрей успел переместиться и сделать сейв.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».
25-летний Василевский обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время, продлив его до 19 матчей. Всего на счету Василевского 30 побед в 42 матчах сезона. Российский голкипер с большим отрывом занимает первое место в лиге по этому показателю.
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